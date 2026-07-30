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Siirt’te kan davası barışla son buldu

Siirt’te kan davası barışla son buldu
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Bitlis’in Mutki ilçesinde yaşanan ve 23 yaşındaki Yakup Anart’ın hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından başlayan husumet, Siirt’te düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan ve 23 yaşındaki Yakup Anart'ın hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından başlayan husumet, Siirt'te düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Şeyh Muiniddin'in öncülüğünde gerçekleştirilen barış programında, amcazade iki göçer aile bir araya gelerek barıştı. Törende, hayatını kaybeden Yakup Anart'ın babası Kerem Anart'ın hiçbir şart öne sürmeden, yalnızca Allah rızası için barışı kabul etmesi takdir topladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından taraflar tokalaşarak husumete son verdi. Barış törenine kanaat önderleri, din alimleri, aşiret temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, kan davalarının sona erdirilmesi, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kardeşlik bağlarının korunmasının önemine vurgu yapıldı. Barış yemeğiyle devam eden program, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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