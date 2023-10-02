Siirt'te jandarma ekipleri yaşlıları unutmadı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; jandarma ekipleri, merkeze bağlı Sağırsu köyünde ileri yaştaki vatandaşları ziyaret ederek onlara çiçek verdi. Jandarma, etkinlik yaptığı çocuklara da oyuncak ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti. - SİİRT