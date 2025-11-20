Haberler

Siirt'te Jandarma, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Okulları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilere hakları, trafik güvenliği ve doğa sevgisi konusunda bilgilendirme yaptı. Çocuklarla oyunlar oynayarak farkındalık kazandırdı.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliklerde, "Her çocuk haklarıyla doğar" teması çerçevesinde öğrencilere sahip oldukları temel haklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra trafik güvenliği kapsamında; trafik kuralları, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, trafik levhalarının anlamları gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca hayvan ve doğa sevgisini pekiştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, okul ziyaretlerinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi ve öğrencilerin günün anlam ve önemine uygun farkındalık kazanmalarını sağladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
