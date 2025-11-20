Siirt'te Jandarma, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Okulları Ziyaret Etti

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliklerde, "Her çocuk haklarıyla doğar" teması çerçevesinde öğrencilere sahip oldukları temel haklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra trafik güvenliği kapsamında; trafik kuralları, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, trafik levhalarının anlamları gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca hayvan ve doğa sevgisini pekiştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, okul ziyaretlerinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi ve öğrencilerin günün anlam ve önemine uygun farkındalık kazanmalarını sağladı. - SİİRT