Siirt'te İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi

Siirt'te yüzlerce kişi İsmail Haniye için yürüdü

SİİRT - Siirt'te sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüşte yüzlerce kişi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yürüdü.

Sancaklar Ortaokulu önünden başlayan ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşların yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Meydanda Kuran'ı kerim tilaveti okundu.

Program, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi.