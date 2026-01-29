Haberler

Siirt'te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' siteleri ve mobil uygulaması anlatıldı

Siirt'te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' siteleri ve mobil uygulaması anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' siteleri ile mobil uygulamalarını tanıttı. Ailelere ve çocuklara güvenli ve rehberlik eden platformlar hakkında bilgi verildi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" siteleri ve mobil uygulamaları vatandaşlara anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" siteleri ve mobil uygulamaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Güres Caddesi'nde vatandaşlara anlatıldı. Anlatımlarla aileler ve çocukların bilgilenmesi hedefleniyor.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, çocukların güvenliğini korumak, ailelere ve çocuklara rehberlik etmek maksadıyla "Çocuklar Güvende Platformu" kurulduğunu söyledi. Platformun ilde tanıtımını yapmak maksadıyla ebeveyn ve çocuklara uygulamanın tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Sidar, uygulamanın amaçlarından bir tanesi de çocukların fiziksel, cinsel istismar, zorbalığa karşı bildirim yapabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti. Sidar, bununla birlikte "İlk Öğretmenim Ailem" diye ayrı bir platformlarının daha olduğuna değinerek, "Bu platformla da yeni doğan çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkıda bulunacak iyi uygulama örnekleri, ailelere rehberlik edecek çalışmaların yer aldığı bir platform. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu iki platformu tanıtmak maksadıyla şehrimizin işlek Güres Caddesi'nde standımızı kurduk. Standımıza ilgi bir hayli yoğundu" dedi.

Akif Erdoğan adlı vatandaş, uygulama hakkında bilgi alıp çocuklarıyla paylaşacağını söyleyerek, "Çocuklar da takip edecek, inşallah işe yarar. Çocuklarımız okursa daha iyi yetişir, daha güvenli olur" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor