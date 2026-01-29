Siirt'te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' siteleri ve mobil uygulaması anlatıldı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" siteleri ve mobil uygulamaları vatandaşlara anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" siteleri ve mobil uygulamaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Güres Caddesi'nde vatandaşlara anlatıldı. Anlatımlarla aileler ve çocukların bilgilenmesi hedefleniyor.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, çocukların güvenliğini korumak, ailelere ve çocuklara rehberlik etmek maksadıyla "Çocuklar Güvende Platformu" kurulduğunu söyledi. Platformun ilde tanıtımını yapmak maksadıyla ebeveyn ve çocuklara uygulamanın tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Sidar, uygulamanın amaçlarından bir tanesi de çocukların fiziksel, cinsel istismar, zorbalığa karşı bildirim yapabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti. Sidar, bununla birlikte "İlk Öğretmenim Ailem" diye ayrı bir platformlarının daha olduğuna değinerek, "Bu platformla da yeni doğan çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkıda bulunacak iyi uygulama örnekleri, ailelere rehberlik edecek çalışmaların yer aldığı bir platform. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu iki platformu tanıtmak maksadıyla şehrimizin işlek Güres Caddesi'nde standımızı kurduk. Standımıza ilgi bir hayli yoğundu" dedi.

Akif Erdoğan adlı vatandaş, uygulama hakkında bilgi alıp çocuklarıyla paylaşacağını söyleyerek, "Çocuklar da takip edecek, inşallah işe yarar. Çocuklarımız okursa daha iyi yetişir, daha güvenli olur" ifadelerini kullandı. - SİİRT