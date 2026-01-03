GES tesisini temizlemeye gitti, 5.5 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde GES tesisine giden bir çalışan, ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Baykan ilçesi Ulaştı köyü üst kotlarında bulunan GES'e temizlik ve kontrol etmek için giden Ogün Hazar (34), bölgede mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Hazar, İl Özel İdareye ait iş makinasının yaklaşık 5,5 saatlik yoğun bir çalışmayla ekipler tarafından mahsur kaldığı tesisten alınarak ilk müdahalesinin ardından Baykan Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİİRT