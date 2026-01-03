Haberler

GES tesisini temizlemeye gitti, 5.5 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı

GES tesisini temizlemeye gitti, 5.5 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde GES tesisine giden bir çalışan, 5,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılıp hastaneye sevk edildi. Olay yerine AFAD, Jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde GES tesisine giden bir çalışan, ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Baykan ilçesi Ulaştı köyü üst kotlarında bulunan GES'e temizlik ve kontrol etmek için giden Ogün Hazar (34), bölgede mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Hazar, İl Özel İdareye ait iş makinasının yaklaşık 5,5 saatlik yoğun bir çalışmayla ekipler tarafından mahsur kaldığı tesisten alınarak ilk müdahalesinin ardından Baykan Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek