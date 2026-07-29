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Siirt’te engelli vatandaşlara yeni akülü araç desteği

Siirt’te engelli vatandaşlara yeni akülü araç desteği
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Siirt’in Dağdöşü köyünden gelen engelli vatandaşlara yeni akülü araç desteği sağlandı.

Siirt'in Dağdöşü köyünden gelen engelli vatandaşlara yeni akülü araç desteği sağlandı.

Işığa Dokun Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin destekleri ile 20 engelliye yeni akülü sandalye hediye edildi. Akülü aracının bozulması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, kendilerine yeni araç temin edilmesinden dolayı destek verenlere teşekkür ederek, "Hepsinden Allah razı olsun. Önceki arabam bozuldu, yenisini verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Işığa Dokun Eğitim Kültür ce Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Erdem ise "Çanakkale'de dedesi yatan hiç kimse bu vatanın üvey evladı değildir" anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Türkiye'nin birçok noktasından hayırseverlerin gönderdiği yardımların Siirt, Eruh ve Batman'daki vatandaşlara teslim edildiğini ifade eden Erdem, desteklerin devam etmesi için hayırseverlere çağrıda bulundu. Erdem, "Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdiden Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Siirt'te engelli vatandaşlara yönelik akülü araç desteklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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