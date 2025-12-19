Haberler

Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi haftanın her günü hizmet verecek
Güncelleme:
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla, Tarım Ağaç Müzesi bünyesindeki kütüphane, sınavlara hazırlanan öğrenciler ve mezun gençler için haftanın 7 günü hizmet verecek. Kütüphane, bilgisayar ve internet erişimi ile modern donanımlarla donatılmış olup aynı anda 60 kişiyi ağırlayabilecek.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda, öğrencilerin ve gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla Tarım Ağaç Müzesi bünyesinde bulunan kütüphane, haftanın 7 günü hizmet verecek.

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun gençlere yönelik olarak düzenlenen kütüphane, her gün saat 22.00'ye kadar açık olacağı, Siirt Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan kütüphanede, bilgisayar, internet erişimi ve modern donanımıyla öğrencilerin kullanımına sunulacak. Kütüphane aynı anda 60 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
