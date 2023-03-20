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Siirt'te depremzedeler yararına etkinlik düzenlendi

Yerel Haberler

Siirt'te depremzedeler yararına etkinlik düzenlendi

Siirt'te, Kurtalan Kaymakamlığı koordinasyonunda, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Şubesi, depremzede ailelere destek için etkinlik düzenledi.

Siirt'te, Kurtalan Kaymakamlığı koordinasyonunda, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Şubesi, depremzede ailelere destek için etkinlik düzenledi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından depremzedeler için düzenlenen etkinlik programına katıldı.

Kurtalan'da "İki Köprü-Bir Yuva" sloganıyla geliriyle depremzedelere konteyner alınması amacıyla bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte velilerin evlerinde hazırladıkları ürünler satışa sunuldu. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selahaddin Eyyubi Kurtalan Siirt İHH Yerel Haberler

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