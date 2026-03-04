Haberler

Siirt'te yargı ve emniyet mensupları iftarda buluştu

Siirt'te yargı ve emniyet mensupları iftarda buluştu
Güncelleme:
Siirt'te düzenlenen iftar programında adli ve emniyet mensupları bir araya geldi. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, kentin önemli isimleri buluştu.

Siirt'te adli ve emniyet birimleri iftarda bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen iftar programı, kentin üst düzey yargı ve emniyet mensuplarını bir araya getirdi. İftar programına Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar ve Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit'in yanı sıra savcı, hakim emniyet personeli katıldı. - SİİRT

