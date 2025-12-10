Haberler

Siirt'te 68 araç kolluk kuvvetlerine teslim edildi

Siirt'te 68 araç kolluk kuvvetlerine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 68 araç, törenle kolluk kuvvetlerime teslim edildi.

Siirt'te 68 araç, törenle kolluk kuvvetlerime teslim edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle 68 yeni araç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Burada konuşan Vali Kemal Kızılkaya, 28 Kasım'da Cumhurbaşkanı liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tahsis edilen 9 bin 200 aracın teslim törenine il emniyet müdürü ve il jandarma komutanıyla birlikte iştirak ettiklerini söyledi.

Bugün ise o törende teslim aldıkları Emniyet Müdürlüğü'ne 48, İl Jandarma Komutanlığı'na 20 olmak üzere toplam 68 aracı il merkezinde ve ilçelerde görev yapacak kolluk birimlerine teslim etmek üzere bir arada olduklarını belirten Vali Kızılkaya, "Bu 68 yeni araç, Siirt'imizin hem şehir merkezinde hem de kırsalında daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir güvenlik hizmeti sunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Yenilenen araç filomuz sayesinde vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin bir güvenlik hizmeti sunacağız. Milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst seviyede korunacaktır. Halkımızın huzur ve güvenliği için, aranan son şahıs yakalanıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. İlimizin her noktasında, asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye kadar tüm güvenlik faaliyetlerimizin çok daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak 68 yeni aracın ilimize kazandırılmasındaki güçlü desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil

İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Kimsenin aklına gelmeyecek bir yatırım yaptı! Duyanlar hayret ediyor
İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil

İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi

Dünya devini taşıyan uçağın zor anları! Yürekler ağza geldi
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı

Otobüste poz veren başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
title