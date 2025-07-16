Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi
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Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve anma programında, hain darbe girişimi karşısında duygu dolu anlar yaşandı. Vali Kemal Kızılkaya, konuşmasında milletin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde duygu dolu anlar yaşandı.

Program, kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz'un kahramanlarını anarken, hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin unutulmayacağını bir kez daha vurguladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından seslendirilen ilahiler ve Mehter Takımı'nın gösterisiyle meydanda milli birlik ve beraberlik ruhu pekiştirildi. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, 9 yıl önce milletin kararlılığıyla bastırılan darbe girişiminin, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirdiğini vurguladı. Vali Kızılkaya, hain darbe gecesinde meydanları dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, "15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları doldurarak istiklal ve istikballeri için hain darbecilere meydan okuyan tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Aziz milletimiz, bundan tam 9 yıl önce, tarih boyunca defalarca maruz kaldığı ihanetlerin en sonuncusu ve en aşağılık olanına tanık oldu. Milletimizin iman dolu göğsü karşısında bu alçak ihanet girişimi kısa sürede bastırılmış, karanlık odaklarca yönlendirilen hainler hezimete uğratılmıştır. Devletimiz, necip milletimizle omuz omuza vererek, bünyesine yıllar içinde sinsi şekilde yayılan bu hain yapıyı temizlemiş ve hukuk içerisinde hak ettiği şekilde cezalandırmıştır." şeklinde konuştu.

Gece, tüm camilerden aynı anda okunan sela ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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