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Siirt Jandarma Komutanlığı'na yeni atama

Siirt Jandarma Komutanlığı'na yeni atama
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tuğgeneral Uğur Özmen Genel Komutanlık emrine verilirken, yerine Tuğgeneral Ceylan Yaman atandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Tuğgeneral Uğur Özmen, Jandarma Genel Komutanlığı emrine verilirken, yerine Tuğgeneral Ceylan Yaman atandı.

16 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Siirt İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Uğur Özmen'in yeni görevi Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde olacak. Özmen'in yerine atanan Tuğgeneral Ceylan Yaman'ın ise daha önce Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Yaman'ın önümüzdeki günlerde Siirt İl Jandarma Komutanlığı görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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