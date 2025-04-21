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Siirt Havalimanı Yaz Tarifesi ile Uçuşlara Başlıyor

Siirt Havalimanı Yaz Tarifesi ile Uçuşlara Başlıyor
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Siirt Havalimanı, 30 Mart 2025 - 26 Ekim 2025 tarihleri arasında yaz tarifesi ile haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirecek. İki ana sefer hattı ile yolculara ulaşım imkanı sunulacak.

Siirt Havalimanından, 30 Mart 2025-26 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yaz tarifesine göre haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleşecek.

Tarifeye göre, pazartesi ve cuma günleri Ankara-Siirt-Ankara seferleri salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise İstanbul-Siirt-İstanbul seferleri düzenlenecek. Yapılan açıklamada, Siirt Havalimanının çalışma saatleri yaz tarifesi süresince haftanın yedi günü 08.00-16.00 arasında uygulanacağı belirtildi. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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