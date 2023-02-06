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Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü, kulenin iç kısmı gözüktü

Yerel Haberler

Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü, kulenin iç kısmı gözüktü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin brandaları şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin brandaları şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden çıktı. Kulenin ön kısmında sökülen branda ile kule kısmı görüldü. İstanbul Boğazı'nda ise deniz renginin değiştiği ve lodos sebebiyle akıntı olduğu görüldü.

2021 yılından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin şiddetli rüzgar sebebiyle brandaları söküldü. Kulenin ön kısmında bulunan branda yerinden çıkarak düştü. Brandanın düşmesiyle birlikte kulenin iç kısmı açığa çıkarken, kulede çalışmaların devam ettiği görüldü. Öte yandan, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nın renginin değiştiği ve şiddetli akıntı olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı Kız Kulesi İstanbul Yerel Haberler

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