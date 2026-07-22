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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: Eşi tarafından darbedilen kadına psikososyal destek sunulacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da eşi tarafından şiddete maruz kalan bir kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacağını açıkladı. Bakanlık, hukuki süreci takip edeceğini ve failin cezalandırılması için davaya müdahil olacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ankara'da eşi tarafından şiddete maruz kalan kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara'da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak; ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur"

Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğu vurgulanan açıklamada, "Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için Bakanlığımız hukuki süreci titizlikle takip edecek, açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz. Kadınların can güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eylemine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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