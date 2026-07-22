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Tekir kediler gölgede molada

Tekir kediler gölgede molada
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sıcak hava nedeniyle bunalan iki tekir kedi, bir kunduracının dükkanı önündeki rafta birbirine sarılarak uyuyarak görenleri gülümsetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sıcak havadan bunalan iki kedinin serin bir köşede birbirine sarılarak uyuduğu anlar görenleri gülümsetti.

Çarşamba ilçesi Uzun Çarşı mevkiinde yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serin ve sakin bir köşe arayan iki tekir kedi, bir kunduracının iş yeri önündeki rafta birbirine sarılarak uyudu. İnsan kalabalığından uzak köşeyi tercih eden kediler, sevimli görüntüleriyle dikkat çekti.

Birbirlerine sokularak uyuyan iki tekir kedi, sıcak havanın etkisinden korunmak için gölgede bulunan rafı adeta yuvalarına çevirdi. Uzun süre kıpırdamadan uyuyan kediler, çevreden geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Kedilerin birbirlerine sarılarak dinlenmesi görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sıcaktan bunalan iki dostun sessiz köşede paylaştığı uyku, yaz günlerinin en sıcak anlarında bile doğanın ve hayvanların içten dostluğunu gözler önüne seren sevimli bir manzara olarak görüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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