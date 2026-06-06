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Bursa'da sıcaktan bunalan ayı kana kana su içti

Bursa'da sıcaktan bunalan ayı kana kana su içti
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Bursa'nın Keles ilçesinde sıcak hava nedeniyle su arayışına çıkan bir ayı, hayvanlar için kullanılan su yalağında kana kana su içti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sıcak havadan bunalan bir ayı, kırsal alanda bulunan su yalaklarından birine gelerek kana kana su içti. Ayının susuzluğunu giderdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Keles ilçesindeki kırsal bölgede su arayışına çıkan ayı, hayvanlar için kullanılan su yalaklarından birine geldi. Bir süre yalaktan kana kana su içen ayı, etrafı kontrol ettikten sonra gözden kayboldu.

Sıcaklıkların etkili olduğu bölgede susuzluğunu gideren ayının rahat tavırları dikkat çekerken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, doğal yaşamın renkli anlarından biri olarak ilgi gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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