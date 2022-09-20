Sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda inceleme yaptılar Yerel Haberler Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve beraberindekiler sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda incelemelerde bulundular. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve beraberindekiler sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda incelemelerde bulundular. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve il genel meclis üyeleriyle birlikte Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan Dodurga- Erikli köyü yolunda incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk yapılan yol çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adem Öztürk Bozüyük Bilecik Erikli Yerel Haberler

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