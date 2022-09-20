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Sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda inceleme yaptılar

Yerel Haberler

Sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda inceleme yaptılar

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve beraberindekiler sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda incelemelerde bulundular.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve beraberindekiler sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan yolda incelemelerde bulundular.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve il genel meclis üyeleriyle birlikte Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sıcak asfalt yapılarak ulaşıma açılan Dodurga- Erikli köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk yapılan yol çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Öztürk Bozüyük Bilecik Erikli Yerel Haberler

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