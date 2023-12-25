Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnavasyon Merkezi (SEYTİM) tarafından Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla düzenlenen ve 37 projenin başvuru yapıp, finalde 29 projenin yarıştığı SEYTİMTECH'23 "Geleceği Şekillendiren Girişimciler Proje Yarışması" sonuçlandı. Gençlerin hayallerindeki projeleri gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladığı yarışmanın birinciliğini "Skywalkers" takımı kazandı.

Liseli gençleri teknoloji, inovasyon ve girişimcilikle buluşturan SEYTİMTECH'23 "Geleceği Şekillendiren Girişimciler Proje Yarışması"na bu yıl 37 proje başvurdu. Finaller öncesinde ön elemeyi geçen projelerin sahibi takımlar için eğitimler düzenlendi.

EĞİTİMLER ALIP, PROJELERİNİ GELİŞTİRDİLER

"Solve for Tomorrow-Tasarım Odaklı Düşünme", "İş Modeli Kanvas", "Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Eğitimi" ile "Etkili iletişim ve Sunum Teknikleri" eğitimlerini alan ekipler mentörlerin desteğiyle projelerini geliştirerek final yarışmasına hazırlandılar.

Geçen hafta sonunda SEYTİM'de gerçekleştirilen final yarışmalarında şehir, sağlık, afet yönetimi, iklim ve enerji olmak üzere 4 konuda teknolojik ve yenilikçi fikirleriyle birincilik için yarışan takımlar jüriye sunumlarını yapıp soruları cevapladı.

Jürinin yaptığı değerlendirmelerin ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

SEYTİMTECH'23 ŞAMPİYONLARI

Birincilik ödülünü "Skywalkers" takımı, ikincilik ödülünü "RHM01" takımı, üçüncülük ödülünü "ÇEMTAL" takımı, dördüncülük ödülünü de "Kübralar" takımı kazandı.

Jüri Özel Ödüllerinde birinciliği "Bilsemli Genç Girişimciler" takımı, ikinciliği "Pisces" takımı, üçüncülük ödülünü ise "Benrode" takımı aldı.

"HEPİMİZ KAZANDIK"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yarışmaya katılan takımları tümünü kutladı. Yarışmada kaybedenin olmadığının altını çizen Başkan Akay, "Aslında hepimiz kazandık, hepimiz kazanıyoruz. Türkiye kazanacak, Dünya kazanacak sizlerle. Bizler bu kadronun gelecekte bizleri çok iyi yerlere getireceğine inanıyoruz" dedi.