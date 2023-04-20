Seyitgazililer iftarda buluştu

Seyyid Battal Gazi Vakfı, 900'ü aşkın davetlinin katılımıyla iftar yemeği verdi.

Eskişehir'de bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeği öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Yemek bitiminde Seyyit Battal Gazi Vakfı Başkanı Sırrı Kabadayı, yaptığı konuşmada, Seyitgazililer arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla iftar programı düzenlediklerini belirterek katılanlara teşekkür etti.

Programa onur konuğu olarak katılan, 1977-1979 yılları arasında Seyitgazi Kaymakamlığı yapan Eski Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı yaptığı konuşmada, hayatı boyunca Seyitgazi'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını, Seyitgazi'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ve Seyitgazilileri çok sevdiğini söyledi. Seyitgazi'ye yaptığı çok değerli hizmetlerden dolayı Çalışıcı'ya plaket ve tablo takdim edildi.

Seyitgazili yüksek öğrenim gören öğrencilere vakfın verdiği öğrenim yardımına desteklerinden dolayı Refik Önür, Lütfü Yüksel, Münir Yılmaz, Takiddin Erol, Ahmet Yılmaz, Perihan Ersöz'e plaket verildi. Vakfın kurucularından Araştırmacı-Yazar İlyas Küçükcan 'a Vakfın faaliyetlerine yaptığı desteklerden dolayı plaket sunuldu. - ESKİŞEHİR