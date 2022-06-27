Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi - Haberler

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Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Seyitgazili çiftçilere ilkyardım eğitimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "İyi Üretiyorum İyi Tüketiyorum" projesinin eğitim çalışmaları çerçevesinde, çiftçilere ilkyardım eğitimi verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "İyi Üretiyorum İyi Tüketiyorum" projesinin eğitim çalışmaları çerçevesinde, çiftçilere ilkyardım eğitimi verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü" çerçevesinde yürütülen "İyi Üretiyorum İyi Tüketiyorum" projesinin eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu noktada Seyitgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çiftçilere yönelik ilkyardım eğitimi düzenlendi. Proje çerçevesinde, demonstrasyona alınan 17 çiftçi ile birlikte iyi tarım uygulamaları faaliyetini sürdüren ve ilkyardım eğitimi olmayan 21 çiftçi katıldı.

Düzenlenen eğitimde Seyitgazili çiftçilere, "ilkyardım nedir", "kaza ve acil durumlarda bilinç kontrolü" ve "ilkyardım müdahaleleri" konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca teknik personel tarafından çiftçilere kişisel hijyen ve bitki koruma ürünlerinin kullanımı ile ilgili eğitimler de verildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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