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Seyitgazi'de Kadınlar İçin Özel Sosyal Etkinlikler Başladı

Seyitgazi'de Kadınlar İçin Özel Sosyal Etkinlikler Başladı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen 'Erkekler Evde, Kadınlar Lokalde' etkinliği, her ayın 2 perşembe günü kadınların bir araya gelerek sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlıyor. Katılımcılar, bu etkinlik sayesinde huzur ve neşe dolu bir ortamda vakit geçiriyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde her ayın 2 günü erkeklerin kendileri için boş bıraktığı lokalde bir araya gelen kadınlar sosyal aktivitelerde bulunup eğlenceli zaman geçiriyor.

Kadınların sosyal faaliyetlerini arttırmak amacıyla düzenlenen 'Erkekler Evde, Kadınlar Lokalde' etkinliği yaklaşık 1 yıldır düzenli olarak gerçekleştiriyor. Seyitgazililer Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Lokali tarafından yapılan etkinlik çerçevesinde, her ayın 2 perşembe günü erkekler dernek lokalinden ayrılıyor ve mekan tamamen kadınlara bırakıyor. Çocuklarıyla birlikte canlı müzik eşliğinde meşrubatlar içip kuruyemiş yiyen kadınlar ise gün boyunca doyasıya sohbet edip sosyal aktivitelerde bulunuyor. Her geçen hafta katılımın daha da fazlalaştığı etkinlik için artık mekan kapasitesi yetmemeye başlarken, organizasyonu çok beğendiklerini dile getiren kadınlar ay içerisinde kendilerine ayrılan gün sayısının arttırılmasını istiyor.

"Erkeklerimizi dışarıya, kadınlarımızı lokale aldık"

Seyitgazililer Derneği Başkanı Emrah Sur, "Seyitgazi'de bulunan kadınlarımızın sosyal faaliyetlerini arttırmak için yaptığımız bir etkinlik. Kadınlarımızın ilçede daha fazla sosyal ve iletişim içerisinde olabilmesi için erkeklerimizi dışarıya, kadınlarımızı lokale aldık. Biz ilk başlarda şunu söyledik, 'Masalarda okey taşları yerine çekirdek ve fıstıklarımız olsun. birbirleriyle bolca sohbet etsinler ki aralarındaki kaynaşma her geçen gün daha da artsın diye öyle bir adım attık. Ortamımız gayet güzel, kadınlarımız bu durumdan çok memnunlar. Her geçen gün daha da kalabalıklaşıyoruz, yerimiz git gide almamaya başladı. Erkekler tarafından ilk başta alışmaları zor oldu ama her geçen gün onlar da alıştı. Artık onlar perşembe günleri hiç derneğe bile uğramadan, 'Bugün kadınlarımızın günüydü' deyip gidiyorlar. Biz her ayın 2 perşembe günü bu etkinliği yapıyoruz ve kadınlarımıza bu artık yetmemeye başladı. Kadınlarımız her hafta olmasını istiyor. Küçük bir ilçede yaşıyoruz. Kadınlarımızın daha sosyal ve etkin olabilmeleri için onlara her geçen gün daha da imkan sağlayacağımızı dile getirmek isteriz" dedi.

"Artık 15 gün bize biraz uzak geliyor, her hafta olmasını istiyoruz"

59 yaşındaki yazar Emine Yontunç, "Bence etkinlik insanların birbirlerini görebilmeleri ve daha iyi kaynaşabilmeleri için çok güzel. Çünkü burası küçük bir yer ama kadınların bu kadar hareket getirmesi derneğimiz sayesinde olmuştur. Ben dernekle birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Burada çok güzel, neşeli bir ortam var. Bütün hüzünlerimizi geride bırakıp geliyoruz. Yani burası neşe ve huzur ortamı diyorum. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, kaynaşıyoruz. Görüşemediklerimizle görüşüyoruz. Bence güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Artık 15 gün bize biraz uzak geliyor, her hafta olmasını istiyoruz. Bu etkinliği yaptıkları, kadınlarımızı harekete geçirdikleri için dernek başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bence güzel bir etkinlik" şeklinde konuştu.

"Kocalarımız bizi kapıya kadar getiriyorlar, yine kapıdan alıp götürüyorlar"

62 yaşındaki ilçe sakini Ummuhan Şener ise şunları söyledi:

"Etkinlikler çok güzel, memnunuz. Hepimizi bir araya getiriyorlar. Bu derneğe kim sebep olduysa, bizlere bu günleri yaşattıkları için emeklerine ve ellerine sağlık diyoruz. Bunların devamını bekliyoruz. Erkekler evde, kadınlar dernekte. Ortam da çok güzel, devamını istiyoruz. Ayrıca piknik bekliyoruz. Kocalarımız bizi kapıya kadar getiriyorlar, yine kapıdan alıp götürüyorlar. Onlar da gayet memnunlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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