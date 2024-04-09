Seyitgazi'de Bayram Arifesinde Mezarlıkta Dua

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gemiç mahallesi sakinleri, her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak hayatlarını kaybetmiş yakınları için dua ediyor.

Mahallede yaşayanların yanı sıra bayram tatilini köylerinde geçiren gurbetçiler, her bayram arifesinde ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, Gemiç mahalle camisi imam hatibi İrfan Talha Yılmaz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından mahalle sakinleri hep birlikte yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua etti. - ESKİŞEHİR