Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
Halep'te üniversite hastanesine düzenlenen saldırıdan vahim görüntüler

Esad kaybettiği yerde katliama kalkıştı! Kan donduran saldırıdan vahim görüntüler

Seyit Onbaşı, Vefatının 85. Yılında Anıldı

Seyit Onbaşı, Vefatının 85. Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Deniz Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve kabrine karanfiller bırakıldı.

Çanakkale Deniz Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'ı (Koca Seyit) vefatının 85'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Anma programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Seyit Onbaşı ve tüm Çanakkale kahramanları, yalnızca silahlarıyla değil, kararlılıklarıyla, azimleriyle, fedakarlıklarıyla milli ve manevi değerleriyle bu savaşı kazanmışlardır. Bizler, onların cesaretinden ilham alarak, ülkemizin huzuru ve barışı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu milletin onurunu sırtlayan Koca Seyit'i ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyorum" dedi.

Anma programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran Kaymakamı Enver Özderin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
img

Suriye Devlet Başkanı Esad sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek? Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile hekimleri grevde mi? HTŞ kimdir? Suriye HTŞ terör örgütü mü? Şam düştü mü? Galatasaray Eyüpsor CANLI - ŞİFRESİZ izle! Esad kaçtı mı, Esad nerede? Suriye'de darbe mi oluyor? Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.