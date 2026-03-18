Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı, 1 dakikalık saygı duruşu ve Edremit 19. Tabur Komutanlığında görevli askerlerin gerçekleştirdiği saygı atışıyla başladı. Tören kapsamında Seyit Onbaşı'nın mezarına katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabri başında dualar edildi.

Programın devamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Seyit Onbaşı Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Seyit Onbaşı'nın 4. kuşak torunu Muhammet Yıkar tarafından dedesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Anıt mezardaki programın ardından Kocaseyit Mahalle Camii'nde Seyit Onbaşı ve Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey törende yaptığı açıklamada, "Bugün şehitlerimizi Havranlı hemşehrilerimiz ve bölgedeki vatandaşlarımızla birlikte anıyoruz. Şehitlerimiz bu vatanın vatan olmasında büyük pay sahibidir. Canlarını bu topraklar için feda ettiler. Gazilerimiz de aynı şekilde büyük fedakarlıklar gösterdi. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bize emanet edilen bu topraklara sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Koca Seyit de hem şehrimizin hem de Çanakkale Zaferi'nin sembol isimlerinden biridir" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, tarihin akışını değiştiren kahramanlarımızdan Koca Seyit'in anıt mezarı başındayız. Başta Koca Seyit olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün bu bayrak dalgalanıyorsa, ezanlar okunuyorsa ve özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
