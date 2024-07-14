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Seyir halindeki kamyonetin meyve sebze kasaları yola saçıldı

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Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasında yüklü olan meyve sebze kasaları yola saçıldı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle bağlantısında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasa kısmında bulunan meyve kasaları yola saçıldı. Hemen yol kenarına çeken kamyonet sürücü kasaları toplayarak yoluna devam etti. O sırada kamyonetin arkasından giden aracın kamerası o anları kaydetti.

Seyir halindeki kamyonetin meyve sebze kasaları yola saçıldı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasında yüklü olan meyve sebze kasaları yola saçıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle bağlantısında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasa kısmında bulunan meyve kasaları yola saçıldı. Hemen yol kenarına çeken kamyonet sürücü kasaları toplayarak yoluna devam etti. O sırada kamyonetin arkasından giden aracın kamerası o anları kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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