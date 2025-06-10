Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Geride Sadece İskelet Kaldı

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Geride Sadece İskelet Kaldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında bir araç alev topuna döndü. Yangın, sürücünün hızlı hareketiyle büyük bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Seyir halindeyken alev topuna dönen araçtan geriye iskeleti kaldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönen araçtan geriye iskeleti kaldı.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 20 EL 689 plakalı araçta bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden sürücü hızla aracı emniyet şeridine aldı. Araçtan inerek uzaklaşan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangında tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu olayla ilgili yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Yerel
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