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Şeyhosman Köyü'nde Geleneksel Kış Eğlencesi Düzenlendi

Şeyhosman Köyü'nde Geleneksel Kış Eğlencesi Düzenlendi
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Şeyhosman köyünde, geleneksel hale gelen kış eğlencesinde vatandaşlar bir araya gelerek halay çekti, ateş etrafında oyunlar oynadı ve keyifli vakit geçirdi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Şeyhosman köyünde, geleneksel hale getirilen şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, akşam vakti yaktıkları ateş etrafında eğlenip hoşça vakit geçiriyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde yaşayan vatandaşlar, 'kış eğlencesi' adını verdikleri şenlikte doyasıya eğlendi. Köyde geleneksel hale getirilen ve har yıl kış mevsiminde bir kez düzenlenen şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, kış gününü bir arada eğlenerek geçirdi. Akşam saatlerinde toplu bir yemekle başlayan geleneksel eğlence, vatandaşların davul ve zurna eşliğinde halay çekmesi ile devam ediyor. Daha sonra yakılan ateş etrafında çeşitli oyunlar oynayan vatandaşlar, sohbet edip hoşça vakit geçiriyor. Köylüleri bir araya getiren geleneksel şenlik, vatandaşların kış günlerini bir arada geçirmesini sağlıyor.

"Buradaki amacımız, tüm eş, dost ve komşularımızı bir araya getirmek"

Eğlencenin amacının birlik ve berberliği arttırmak olduğunu ifade eden Murat Güvendi, "Biz, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 'Şeyhosman köyü kış eğlencesi'ne bu yıl da devam ediyoruz. Biz bu eğlenceye ilk olarak yemek yiyerek başlıyoruz. Ardından davul zurna çalınıp halay çekiyoruz ve daha sonra eskilerden gelen sinsin ateşini yakıp sinsin oynayarak devam ediyoruz. Buradaki amacımız, tüm eş, dost ve komşularımızı bir araya getirmek. Her yıl bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu gün de bu geleneğimizi kazasız belasız sonlandıracağız. Bu geleneğimiz yaklaşık 5 yıl kadar devam ediyor ve elimizden geldiğince de yaşatmaya devam edeceğiz. Katılım her sene daha fazla oluyor. Bu sene şanslıyız, yağmur yağmıyor, katılımız yoğun. Tüm herkes bugün buraya gelip gönlünce bir gece yaşıyor" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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