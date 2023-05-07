Seyhan'dan Defne'ye kardeşlik köprüsü

Seyhan Belediye Meclisi'nin oybirliği ile aldığı kararla 6 Şubat depreminin ağır hasar verdiği Hatay'ın Defne Belediyesi ile Seyhan Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için Başkan Akif Kemal Akay'a yetki verildi.

Seyhan Belediye Meclisi'nin oybirliği ile aldığı kararla 6 Şubat depreminin ağır hasar verdiği Hatay'ın Defne Belediyesi ile Seyhan Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için Başkan Akif Kemal Akay'a yetki verildi. İki belediye arasında imzalanacak kardeş şehir protokolüyle iki kent arasında eğitim, kültür, kırsal kalkınma, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulacak, ulusal ve uluslararası düzeyle ortak projeler hayata geçirilecek, karşılıklı bilgi, deneyim ve proje paylaşımıyla depremin olumsuz etkileri azaltılıp, sosyal yaşamın normalleşmesine katkı sağlanacak.

Seyhan Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı ilk birleşiminde müşterek komisyona hava edilen Seyhan ve Defne Belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalanması için Başkan Akif Kemal Akay'a yetki verilmesi yönündeki teklif, komisyonda oybirliği ile kabul edildi.

Kardeş şehir protokolü

Belediye Meclisi de komisyon raporunu oybirliği ile kabul ederek, iki belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına onay verdi. Seyhan ve Defne Belediyeleri arasında imzalanacak "kardeş şehir" protokolü ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Defne'de yaşayan halka olumsuz etkilerinin azaltılması ve sosyal hayatın normalleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İmzalanacak protokol ile iki kent arasında eğitim, turizm, kültür, kırsal kalkınma, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulup, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak proje çalışmaları yürütülecek. Karşılıklı bilgi, deneyim ve proje paylaşımının da yapılacağı işbirliği ile Defne'nin yaraları Seyhan Belediyesi'nin desteğiyle sarılacak.

Dış İlişkiler Müdürü Burcu Çimen Meclis toplantısında Defne Belediye Meclisi'nin bu konuyla ilgili aldığı kararı da okudu:

"Meclis başkanlığına Bölgemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrasında katkı ve yardımlarını esirgemeyen, bu sıkıntılı süreçte bizi yalnız bırakmayarak kurumsal anlamda ve bölgesel olarak yardımlarda bulunan Seyhan Belediyesi Başkanımız, O'nun nezdinde ekiplerine ve afetten zarar gören bölge halkımıza Seyhan'da kucak açarak ev sahipliği yapan Seyhan ilçe halkına şükranlarımızı sunarak; bu sıkıntılı günlerimizde desteğimize koşan Seyhan Belediyesi ve halkıyla aramızda oluşan dostluğun devamının pekişmesinin sağlanması amacıyla belediye başkanlarımız ve belediye yönetimlerimiz arasında yapılan temaslarla altyapısı hazırlanan kardeş kent ilişkisinin tesis edilmesinin gündeme alınarak; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesi f bendi gereğince Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir" - ADANA