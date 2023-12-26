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Seyhan Belediyesi, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttu ve lokma dağıttı

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Seyhan Belediyesi, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Fatih Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla gerçekleşen programda, cami imamı tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından kahraman şehitler için dualar okundu. Mevlid-Şerifin ardından cami önünde yurttaşlara şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutup, şehitlerin hayrına lokma dağıttı.

Fatih Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cami imamının okuduğu Mevlid-i Şerif'in ardından Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlere minnet duygularıyla Allah'tan rahmeti için dualar okundu.

Mevlid-Şerifin ardından cami önünde yurttaşlara kahraman şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyhan Belediyesi Akif Kemal Akay Irak PKK Terör Belediye Yerel Haberler

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