Seyhan Belediyesi, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okuttu ve lokma dağıttı
Seyhan Belediyesi, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Fatih Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla gerçekleşen programda, cami imamı tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından kahraman şehitler için dualar okundu. Mevlid-Şerifin ardından cami önünde yurttaşlara şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı.
Seyhan Belediyesi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutup, şehitlerin hayrına lokma dağıttı.
Fatih Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla gerçekleşti.
Cami imamının okuduğu Mevlid-i Şerif'in ardından Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlere minnet duygularıyla Allah'tan rahmeti için dualar okundu.
Mevlid-Şerifin ardından cami önünde yurttaşlara kahraman şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı. - ADANA