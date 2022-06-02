Seyhan Belediyesi Destekledi, Gençler Şampiyonlukları Adana'ya Getirdi - Haberler

Seyhan Belediyespor Kulübü Atletizm takımı sporcuları, Bursa'da yapılan Türkcell Türkiye U-20 Atletizm şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak, 5 farklı branşta Türkiye şampiyonluğunu Adana'ya getirdi.

Mavi- beyazlı atletizm takımı sporcularından Muhammet İran dekatlon (10'lu yarış); Abdulkerim İran 400 metre engellide; Pınar Alpaslan, Mehmet Nuri Noyan ve Hasan Beyazel ise 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye şampiyonu oldular. Alınan başarılı sonuçların ardından Muhammed İran ve Abdulkerim İran, Balkan U-20 Şampiyonası için Milli takıma seçildi.

BAŞKAN AKAY: "GURURLANDIK"

Atletizm branşının sporun temel unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sporcuları kutladı ve başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Başkan Akay, "Belediyemiz bünyesinde bulunan Seyhan Belediyespor değişik branşlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız fırsat eşitliği sağlayarak geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek ve Türk sporuna kazandırmak. Gençler, imkan tanındığında neler yapabileceklerini son şampiyona da olduğu gibi bizlere yeniden gösterdi. Amacına hizmet eden bu başarılar bizleri teşvik ediyor. 5 dalda Türkiye Şampiyonluğunu Adana'ya getiren sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Ayrıca gösterdikleri performansla Milli takıma seçilen 2 sporcumuzu da tebrik ediyor emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel