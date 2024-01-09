Seyhan Belediyesi Depremzedelerle Dayanışma Çalışmalarını Sürdürüyor

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkımın yaşandığı afet bölgelerindeki depremzedelerle dayanışma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye birimleriyle birlikte Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret eden Başkan Akay, Dursunlu çadır kentindeki depremzede vatandaşlarla buluştu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen fide, fidan ve gıda ürünleri, deterjan atölyesinde üretilen temel temizlik ürünleri, Kadın Dayanışma Merkezi'nde üretilen hijyenik ürünler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından üretilen kompostlar depremzedelerle paylaşıldı.

Çadır kentte barınan depremzedelerin taleplerini dinleyen Başkan Akay, dayanışmanın aralıksız süreceği sözünü verdi. Akay, "Depremzede yurttaşlarımız ile dayanışmamızı bir gün bile bırakmadık, yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.