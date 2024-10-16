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Şeyh Edebali Türbesi Havzasında İyileştirme Çalışmaları Başladı

Şeyh Edebali Türbesi Havzasında İyileştirme Çalışmaları Başladı
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Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu alanda iyileştirme çalışmaları başladı. Bilecik Valisi, çalışmaların kültürel ve tarihi hafızanın korunmasına yönelik önemli olduğunu vurguladı.

Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin de bulunduğu havzada iyileştirme çalışmaları başladı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesi ve bir çok tarihi içinde barındıran havzada, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesi kapsamında çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bu projelerim sadece fiziksel yapıların restore edilmesi değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi hafızamızın da korunması için yeni yapılar inşa edilmesi adına büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Gelecek nesillere zengin tarihi mirasımızı aktarmak bizim sorumluluğumuz. Çalışmalara tarihimize yakışır bir şekilde başladık. Şimdiden şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmanlı Devleti Kültür Sanat Şeyh Edebali bilecik Kültür Yerel Yaşam

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