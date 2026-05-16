Haberler

Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına ödül takdimi

Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına ödül takdimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bilecik'te Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına ödül takdimi gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocukevleri Sitesi'nde, Şeyh Edebali'nin 700. yılı münasebetiyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, düzenlenen yarışmada başarı gösteren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllerini verdi. Programda öğrencilerin yazmış olduğu kompozisyonların, Şeyh Edebali'nin düşünce dünyası ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğu vurgulandı. Ödül töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Nejat İlhan, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak