Bilecik'te Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına ödül takdimi gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocukevleri Sitesi'nde, Şeyh Edebali'nin 700. yılı münasebetiyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, düzenlenen yarışmada başarı gösteren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllerini verdi. Programda öğrencilerin yazmış olduğu kompozisyonların, Şeyh Edebali'nin düşünce dünyası ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğu vurgulandı. Ödül töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Nejat İlhan, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

