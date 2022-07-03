Seydişehir Belediyesi'nden 8 Mahalleye Güvenlik Kamerası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir Belediyesi'nden 8 Mahalleye Güvenlik Kamerası

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Seydişehir Belediyesi'nden 8 Mahalleye Güvenlik Kamerası

Kırsal mahallelerde güvenlik tedbirlerini arttıran Seydişehir Belediyesi, daha önce kasaba statüsünde olup Büyükşehir Yasası’yla birlikte mahalle statüsü kazanan 8 mahallenin giriş ve çıkışlarına güvenlik amaçlı kamera yerleştirdi.

Kırsal mahallelerde güvenlik tedbirlerini arttıran Seydişehir Belediyesi, daha önce kasaba statüsünde olup Büyükşehir Yasası'yla birlikte mahalle statüsü kazanan 8 mahallenin giriş ve çıkışlarına güvenlik amaçlı kamera yerleştirdi.

Akçalar, Bostandere, Çavuş, Gevrekli, Kesecik, Ketenli, Ortakaraören ve Taraşçı mahallelerinin giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştiren Seydişehir Belediyesi ekipleri, toplamda 16 kamera ile mahallenin güvenliğini arttırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Nüfus bakımından kalabalık olan mahallelerimizde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için güvenlik tedbirlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzden talep gelmesi halinde bu görüntüler paylaşılacak ve sorunlar çözüme kavuşturulacak. Mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title