Seydişehir Belediyesi'nden 8 Mahalleye Güvenlik Kamerası

Kırsal mahallelerde güvenlik tedbirlerini arttıran Seydişehir Belediyesi, daha önce kasaba statüsünde olup Büyükşehir Yasası'yla birlikte mahalle statüsü kazanan 8 mahallenin giriş ve çıkışlarına güvenlik amaçlı kamera yerleştirdi.

Akçalar, Bostandere, Çavuş, Gevrekli, Kesecik, Ketenli, Ortakaraören ve Taraşçı mahallelerinin giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştiren Seydişehir Belediyesi ekipleri, toplamda 16 kamera ile mahallenin güvenliğini arttırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Nüfus bakımından kalabalık olan mahallelerimizde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için güvenlik tedbirlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzden talep gelmesi halinde bu görüntüler paylaşılacak ve sorunlar çözüme kavuşturulacak. Mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel