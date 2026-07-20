Haberler

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Seydikemer'de denetim gerçekleştirdi

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Seydikemer'de denetim gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında yerinde incelemelerde bulundu, personelle toplantı yaptı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Seydikemer'deki hizmet kalitesini ve faaliyetleri yakından takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, İl Müdürü Mahmut Selçuk merkez personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında merkez personeliyle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren İl Müdürü Selçuk, Seydikemer'de sosyal hizmet alanında yürütülen projeler, vatandaşlara sunulan destekler ve merkezin genel faaliyetleri hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu. Personelin talep ve önerilerini de dinleyen Selçuk, yürütülen özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ve personeli ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki sosyal hizmet ağını daha da güçlendirmek adına çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş

Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı: Bakın ne kadar kazanıyormuş
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında