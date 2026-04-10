Seydikemer'de Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü törenle kutlandı

Seydikemer'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Seydikemer'de de çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Törene İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, ilçe protokol üyeleri ve polis memurları katıldı. Törende İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşımız okundu.

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, tüm teşkilatın Polis Haftası'nı tek tek kutlayarak, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı