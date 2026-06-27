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Seydikemer'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin 4,5 saat süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 sıralarında Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıktı. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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