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Seydikemer'de orman yangını başladı

Seydikemer'de orman yangını başladı
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Haber: Esma TURAN (MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bayır Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ziraat alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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