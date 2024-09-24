Üye Girişi
Haberler

Seydikemer'de Eğitim ve Güvenlik İşbirliği Geliştiriliyor

Seydikemer'de Eğitim ve Güvenlik İşbirliği Geliştiriliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer İlçe Jandarma ve Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Müdürü ile eğitim ve güvenlik alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, eğitim kurumlarında güvenli bir ortam sağlanmasının önemi vurgulandı.

Seydikemer İlçe Jandarma ve Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Müdürü ile güvenlik ve eğitim alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin ve Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser H. Osman Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitim ve güvenlik alanlarındaki işbirliklerinin artırılması hedefi damga vurdu.

Görüşme sırasında, eğitim kurumlarında güvenli bir ortam sağlanmasının önemi vurgulandı. Jandarma ve emniyet güçlerinin, okul güvenliği konusunda eğitmenlerle işbirliği içinde çalışarak çocukların ve gençlerin bulunduğu çevrelerde sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturma hedefi dile getirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Seydikemer Güvenlik Politika Jandarma Eğitim Yerel

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek 'Maaşta kesinti' iddiası

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

 İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Erdoğan'la ilgili soruya tek kelimelik Türkçe cevap verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomenin bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });