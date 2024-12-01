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Sevimli Hırsız Köpek Camiden Ayakkabıyı Çaldı

Sevimli Hırsız Köpek Camiden Ayakkabıyı Çaldı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde camiye giren bir köpek, namaz kılan bir kişinin ayakkabısını alarak uzaklaştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sevimli hırsız camiden ayakkabıyı böyle çaldı

Ayakkabı hırsızının bir köpek olduğu, kayıtların izlenmesi sonucu anlaşıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde camiye giren bir köpek, namaz kılmakta olan bir kişinin ayakkabısını alarak uzaklaştı. Ayakkabı hırsızının bir köpek olduğu, kayıtların izlenmesi sonucu anlaşıldı.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; namaz kılmak için yaşadığı mahallesinde bulunan Şükür Camisine gelen Osman Mert, ayakkabısını cami kapısına bırakarak içeriye girdi. Namaz kıldıktan sonra çıkmak isteyen Osman Mert, ayakkabısının tekinin olmadığını fark etti. Ayakkabı hırsızının bulunması için caminin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Güvenlik kamerasında yapılan incelemelerin ardından, camiye giren sokak köpeğinin bir süre dolaştıktan sonra ayakkabının tekini alarak uzaklaştığı belirlendi.

Sevimli hırsızın camiden ayakkabı kaçırma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpeğin cami kapısından girdikten sonra ayakkabıların konulduğu bölümde bir süre dolaştığı, ardından kapı önündeki bir ayakkabının tekini alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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