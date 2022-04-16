Sevgi evleri çocukları Vali Mahmut Çuhadar'ın misafiri oldu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan çocukları konutunda ağırlayarak, birlikte iftar yaptı.

Her fırsatta sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmayan Vali Mahmut Çuhadar, bu kez çocukları konutunda misafir etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'inde hazır bulunduğu iftar programında Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, küçük misafirleriyle tek tek ilgilenerek sohbet edip yakın ilgi gösterdi.

Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, akşam ezanının okunmasıyla çocuklarla birlikte iftarını açtı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinde çocuklarla hasbihal eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün iftar soframız sizlerle şenlendi. Milletimizin devletimize emaneti olan siz değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Unutmayın bizlerde sizin bir aileniziz. Sizlerin en iyi şartlarda yaşamını devam ettirmeniz ve eğitimlerinizi tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için devletimizin bütün imkanlarını en iyi şekilde sizlere yansıtıyoruz. İnşallah sizler gelecekte güzel yerlerde bu toplum için faydalı işler yapan, kendi hayatında başarıdan başarıya koşan insanlar olacaksınız. Sizlere güveniyorum. Allah sizlere hiçbir sıkıntı yaşatmasın. Şimdiden bayramınızı kutluyor, yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

Çocuklar ise, hem aile sıcaklığı hem de anne baba şefkatiyle kendilerini kucaklayan ve evlerinde ağırlayan Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar'a teşekkür etti.

İftar yemeği sonrası içilen çayların ve yapılan sohbetin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar çocukları uğurladı. - ADIYAMAN