Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde "Sertifikasız Personel Görevlendirildiği" İddiasıyla İlgili Suç Duyurusu

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde "sertifikasız hemşirelerin görevlendirildiği" iddiasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'ndeki hizmetlerde sertifikasız hemşirelerin görevlendirildiği ve bu uygulamanın yıllardır devam ettiği öne sürüldü.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe göre, hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamalarında yalnızca sertifikalı personelin görev alabileceğinin açıkça düzenlendiğine işaret edilen dilekçede, yönetmelikte tanınan geçici sürenin 1 Mart 2020 itibarıyla sona erdiği, buna rağmen hastanede sertifikasız hemşirelerin görevlendirilmesinin sürdüğü iddia edildi.

Suç duyurusunda, hastanede mevzuatı uygulamakla yükümlü kişilerin görevlerini kötüye kullandıkları savunuldu.

Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Gül, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesinde, Sağlık Bakanlığı mevzuatına açık, bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde aykırı davranıldığı tespit edilmiştir. Diyaliz gibi hasta yaşamını doğrudan ilgilendiren bir alanda, sertifikasız hemşirelerin görevlendirilmesi kabul edilemez, izah edilemez ve asla basit bir idari hata olarak değerlendirilemez. Bu uygulamalar hasta sağlığını doğrudan tehlikeye atan, sağlık çalışanlarını ise ağır hukuki ve cezai sorumluluklarla karşı karşıya bırakan bir tablo yaratmaktadır. Mevzuat açıktır, yönetmelikler nettir. Buna rağmen kuralların ısrarla yok sayılması, ihmal değil, açık bir sorumluluktur. Daha vahim olan ise bu hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayan, mevzuatı ve hasta güvenliğini savunan bir diyaliz teknikerinin, Yatağan Ek Hizmet Binası'na görevlendirilmesidir. Bu görevlendirme idari bir ihtiyaçtan değil, açıkça cezalandırma ve susturma amacından kaynaklanmaktadır. Yatağan'a görevlendirilen sağlık çalışanı halen raporlu olup, kısa bir süre önce akciğer sönmesi (pnömotoraks) nedeniyle göğüs tüpü takılarak tedavi görmüştür. Tüm bu ciddi sağlık riskleri ortadayken, yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bir birime görevlendirilmesi çalışan sağlığıyla, kamu yararıyla ve hasta güvenliğiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

"Sorumluların korunmasına izin vermeyeceğiz"

Bu tablo, görevlendirmenin amacının hizmet gerekleri değil; açıkça baskı kurmak, yıldırmak ve cezalandırmak olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışanın mevcut sağlık durumu bilinmesine rağmen yapılan bu işlem, idari sorumluluğun ötesinde vicdani ve hukuki bir yükümlülük ihlalidir. Buradan açıkça ifade ediyoruz, hukuka aykırı uygulamaları yapanlar kadar, bu uygulamalara göz yumanlar ve imza atanlar da sorumludur."

Gül, bu nedenlerle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu, söz konusu personelin görevlendirilmesine ilişkin de Muğla İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talepli dava açıldığını bildirdi.