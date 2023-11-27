- Sert lodos yarım asırlık ceviz ağacını yıktı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde yarım asırdan fazla bulunan ceviz ağacı şiddetli lodosa yenik düştü.

Sinop'ta iki gün süren sert lodos hayatı felç etti. Sinop genelinde birçok yerde ağaçlar devrildi, çatılar havalarda uçuştu, birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde Havva Gümüş'ün bahçesinde bulunan yarım asırdan fazla mazisi olan ceviz ağacı şiddetli lodosa dayanamadı. Gümüş'ün baba emaneti olan ceviz ağacı kökünden çıkarak devrildi. Ağaç sahibi Havva Gümüş, yaptığı açıklamada "Bu ağacımız çok rüzgarlar gördü. Çok lodoslar gördü ama bu lodos çok kuvvetliydi bu yüzden dayanamadı yıkıldı. Rahmetli babamın hatırası şiddetli lodosa dayanamadı. Koskocaman ceviz ağacımız, yılların çınarı ağacımız 70-75 senelik bir ağaçtı yıkıldığı için çok üzgünüz" dedi.