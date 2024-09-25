Serinhisar'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Yoğun İlgi Gördü

i Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konferansı büyük ilgi gördü.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Cevat Akşit, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konularında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Cevat Akşit, konferansta yaptığı konuşmada, Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konularında bilgiler verdi. Sunuculuğunu Vaiz Mehmet Çetin'in yaptığı program İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Serinhisar İlçe Müftüsü Faruk Gündoğan, hafta boyunca yapılacak etkinliklerden bahsetti. İlçe sakinlerini etkinliklere davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası sinevizyonu izlendi.

Daha sonra konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Cevat Akşit, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferansını gerçekleştirdi. Konferansın ardından soru cevap bölümüne geçildi. İlçe sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği konferansa katılanlardan beş kişiye "Cevher: Şahsiyet Öyküleri" isimli kitap ve hadis-i şerif kartelası hediye edildi. - DENİZLİ