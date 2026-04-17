Toptancı halinde çöpe atılan sebzelere tepki

Toptancı halinde çöpe atılan sebzelere tepki
Antalya'nın Serik ilçesindeki toptancı halinde yüzlerce kabağın çöpe dökülmesiyle ilgili görüntüler, israf tartışmalarını alevlendirdi. Hal esnafı, üreticinin emeğiyle yetiştirdiği ürünlerin israfına karşı tepki gösterdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan toptancı halinde kaydedilen görüntüler, israf tartışmalarına yol açtı. Hal esnafı, yüzlerce kabağın çöpe dökülmesine tepki gösterdi.

Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı Serik'te, üreticinin binbir emekle yetiştirdiği ürünlerin çöpe dökülmesine çektiği video ile tepki gösteren hal esnafı Mustafa Ünal, "Kimisi şunun bir tanesini bile bulamazken, Çınaraltı'na koy şu kasayı, 'bedava' de, herkes poşet poşet alsın. Allah, Muhammed aşkına yazık günah. Şunu bir garibana versen karnını doyurur. Burası Antalya Serik Toptancı Hali. Bunları yapanlar utansın, bunları dökenler utansın. Allah bizlere bu memlekette, bu diyarda rızkı yine de iyi veriyor, işte bu yüzden kaybediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

