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Serik'te Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma, başına şişe vurulan bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tartışma kavgaya dönüştü, 1 kişi başına şişe ile vurularak yaralandı

ANTALYA - Serik'te bir işyerinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm yolu üzerinde bulunan iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H, M.H. adlı iki kardeş ile Toprak İ. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sonrası Toprak İ.başına şişeyle vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Toprak I. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Serik'te Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Yerel
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