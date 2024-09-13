Serebral Palsi Hastası Emin İçin Anlamlı Sünnet Düğünü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki serebral palsi hastası Emin için ailesi tarafından duygusal ve anlamlı bir sünnet düğünü düzenlendi.

Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki serebral palsi hastası Emin Çiftçi için anlamlı bir sünnet düğünü düzenlendi. Anne Gülnara Çiftçi ve baba Erkan Çiftçi, çocuklarına özel bir hatıra bırakmak için özel geceyi organize etti. Anne Gülnara Çiftçi'nin Azerbaycan uyruklu olması nedeniyle, geceye Azerbaycan'dan yakın akrabalar ve aile dostları katıldı. Serebral palsi hastalığı nedeniyle günlük hayatında hareket kısıtlılığı yaşayan küçük Emin, çevresindeki pek çok etkinliğe katılamıyor.

"Eşimin desteğiyle hayalimi gerçekleştirdik"

Anne Gülnara Çiftçi, oğlunun sağlık durumu nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamadığını belirterek, "İçimde bir ukde kalmıştı. Eşimin desteğiyle hayalimi gerçekleştirdik. Oğlum sadece oturup etrafı izleyebiliyor ancak tüm ailenin ilgisi onun üzerinde. Bu geceyi ona hatıra kalsın diye düzenledik" dedi.

"Oğlumuz ne askerliğini yapacak, ne de evlenip düğün yapabilecek"

Baba Erkan Çiftçi ise, "Eşimin arzusunu yerine getirmek istedim. Oğlumuz ne askerliğini tadabilecek ne de evlenip düğün yapabilecek. Ona bir hatıra bırakmak için bu günü gerçekleştirdik" diyerek duygularını dile getirdi.

Duygusal anların yaşandığı geceye katılan Emin'in teyzesi Tahire Gökal ise, "Keşke özürlü olmasaydı. Onu çok seviyorum. Rabbim kimseye dert verip derman aratmasın" diyerek yeğeni için dua etti. - MUĞLA