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Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - YENİ Parti Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bir AK Partili milletvekilinin Hisargeriş köyünde yaşayan yakın akrabasının evine kadar sıcak asfalt döküldüğünü, Ziraat Odası seçimlerinde ise muhtarlara milletvekilinin desteklediği aday lehine baskı yapıldığını öne sürdü.

Şenyürek, yaptığı yazılı açıklamada, köy yollarındaki çukurların kapatılması için vatandaşların ve muhtarların uzun süredir talepte bulunduğunu, buna karşın Hisargeriş köyünde bir milletvekilinin yakın akrabasının evinin kapısına kadar sıcak asfalt döküldüğünü iddia etti.

Söz konusu çalışmanın hangi kaynakla ve kimin talimatıyla gerçekleştirildiğinin açıklanmasını isteyen Şenyürek, "Köylümüz yolundaki çukurlar kapatılsın diye defalarca başvuruyor, muhtarlarımız bir yama için kapı kapı dolaşıyor. Onlar beklerken bir milletvekili yakınının evinin kapısına kadar özel sıcak asfalt dökülmesi hangi vicdana sığar? Kamuya ait iş makinesi, personel ve asfalt kullanıldı mı? Bedeli kim karşıladı? Kamu kaynağı kullanıldıysa çalışma kimin talimatıyla yapıldı?" ifadelerini kullandı.

"KÖYE HİZMETİ ODA SEÇİMİNDEKİ DESTEĞE BAĞLAMAK KABUL EDİLEMEZ"

Şenyürek, aynı milletvekilinin Ziraat Odası seçimlerinde desteklediği aday lehine muhtarlara baskı yapıldığını da öne sürdü. Köylere götürülecek hizmetlerin seçimlerde verilecek desteğe bağlandığını iddia eden Şenyürek, muhtarların bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Şenyürek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Odası seçimlerinde söz konusu milletvekilinin desteklediği adayın yanında yer almaları için muhtarlarımıza hizmet üzerinden baskı kuruluyor. Köylerine hizmet götürülmesi, bu adaya verecekleri desteğe bağlanıyor. Bu, köylünün hakkını muhtara karşı baskı aracına dönüştüren açık bir hizmet şantajıdır. Muhtarlarımız bu durumdan son derece rahatsız. Köye hizmeti bir oda seçimindeki desteğe bağlamaya kimin hakkı var?"

Kamu hizmetlerinin siyasi tercihlere göre dağıtılamayacağını vurgulayan Şenyürek, vatandaşın hangi partiye oy verdiğinin veya muhtarın hangi adayı desteklediğinin hizmet alımında ölçüt olamayacağını belirterek, "Milletin vergisiyle sunulan hizmet karşılığında siyasi sadakat isteyemezsiniz" dedi.

Kaynak: ANKA